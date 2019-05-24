Зампреда Гречушкину и замминистра Абрашина пытаются привлечь к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-24T13:50:00+03:00

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На замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрея Абрашина и зампреда Валентину Гречушкину в полиции зарегистрировано заявление о привлечении к уголовной ответственности за клевету.

Заявление подал председатель правления «Волейбольного клуба «Протон» (бывший «Протон-БАЭС») Роман Кукушкин.

Он опирается на распространенные в СМИ заявления, которые сделали чиновники на заседании комитета Саратовской областной думы 22 мая по поводу финансирования волейбольного клуба «Протон-БАЭС».

- Абрашин в своем публичном выступлении, распространенном в СМИ с использованием своего служебного положения, распространил заведомо ложные сведения, порочащие деловую репутацию волейбольного клуба «Протон-БАЭС» (в настоящее время «Волейбольный клуб «Протон»). Заведомо ложные сведения, порочащие деловую репутацию Волейбольного клуба «Протон-БАЭС» как более затратного клуба, состоят в том, что в сезоне 2017-2018 года на команду «Протон-БАЭС» было потрачено бюджетных денег не 133 млн рублей, как сказал А. Абрашин, а 59,5 млн рублей, что в два раза меньше, чем заявлено, и в полтора раза меньше финансирования команды «Протон-Саратов» в сезоне 2018-2019 года. Таким образом, за счет распространения заведомо ложных сведений А. Абрашин повысил деловую репутацию команды аутсайдера прошедшего чемпионата России «Протон-Саратов» и умалил заслуженные 30-летней историей авторитет и деловую репутацию ВК «Протон».

В клевете на команду «Протон-БАЭС» А. Абрашина поддержала заместитель председателя правительства Саратовской области В. Гречушкина, … путем сообщения заведомо ложной информации о поездках команды «Протон-БАЭС» на тренировочные базы Турции, Азербайджана и Сочи. Никаких тренировочных сборов в указанных странах и в Сочи не проводилось. Учитывая, что проведение тренировочных сборов в иностранных государствах и в курортном городе Сочи предполагает большие финансовые затраты, Гречушкина В. пыталась в своем публичном выступлении показать необоснованные траты бюджетных денег командой «Протон-БАЭС» и, тем самым обосновать перед депутатами и журналистами «уничтожение» команды «Протон-БАЭС» и образование команды «Протон-Саратов». …

Прошу привлечь к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 128.1 УК РФ А. Абрашина — заместителя министра молодежной политики и спорта Саратовской области и В. Гречушкину — заместителя председателя правительства Саратовской области, — говорится в заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU