В Ершове директора предприятия оштрафовали за плохой ремонт дома
Прокуратура Ершовского района выявила нарушения соблюдения МУП «Ершовское» жилищного законодательства, а также лицензионных требований при содержании и ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, мягкая кровля здания №48 на Мелиоративной улице повреждена, из-за чего во время дождя вода льется в подъезды и квартиры. С потолков на пятом этаже летит штукатурка.
На лестницах парадной дома №2 на Юбилейной улице нет плитки, потолки разрушены, электропроводку используют с нарушениями.
Директора привлекли к административной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.
ИСТОЧНИК KP.RU