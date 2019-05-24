2019-05-24T13:47:17+03:00
Происшествия

В Ершове директора предприятия оштрафовали за плохой ремонт дома

Здания были в разрушенном состоянии
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ершовского района выявила нарушения соблюдения МУП «Ершовское» жилищного законодательства, а также лицензионных требований при содержании и ремонте общего имущества многоквартирных жилых домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, мягкая кровля здания №48 на Мелиоративной улице повреждена, из-за чего во время дождя вода льется в подъезды и квартиры. С потолков на пятом этаже летит штукатурка.

На лестницах парадной дома №2 на Юбилейной улице нет плитки, потолки разрушены, электропроводку используют с нарушениями.

Директора привлекли к административной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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