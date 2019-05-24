На Тархова Toyota столкнулась с «Газелью». Погиб пассажир

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-24T13:42:52+03:00

Еще два человека ранены

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В Кировском районе Саратова случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на улице Тархова столкнулись «Газель» и Toyota. Авария произошла на дороге из Юбилейного в Солнечный.

От удара отечественный автомобиль вылетел на обочину и перевернулся, а иномарка оказалась сильно повреждена. Пассажир легковушки погиб на месте, его труп спасателям пришлось вырезать из искореженного салона.

Еще два человека пострадали, их госпитализировали.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU