В Энгельсе два парня угнали легковушку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-24T13:41:09+03:00

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Вчера, 23 мая, полиция Энгельсского района раскрыла угон ВАЗ-2104 у 57-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 14 мая в отдел полиции обратился 29-летний мужчина и сообщил, что кто-то уехал на машине пожилого гражданина, припаркованной на проспекте Фридриха Энгельса, 69а.

Нарушителей на легковушке без номеров остановил 20 мая отряд дорожного патруля, но они успели скрыться.

По подозрению в преступлении задержали двух 18-летних парней, завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU