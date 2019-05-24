В Саратове юношу насильно удерживали в центре для наркоманов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-24T13:37:54+03:00

Об этом в полицию сообщила его мать

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Стражи порядка закрыли реабилитационный центр, где насильно держали людей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, на «телефон доверия» позвонила женщина и рассказала, что ее ребенка-наркомана против воли туда поместили.

По делу организовали проверку, которая показала, что в августе 2018 года неизвестная группа людей вывела 17-летнего юношу из квартиры, посадила в автомобиль и увезла в учреждение, где он был до 14 января 2019 года.

Потерпевший сообщил следователям, что в здании могут по-прежнему удерживать других людей.

Там провели обыск и обнаружили, что в центре лежали более 20 человек, один из которых — женщина. Они не могли сами уйти, когда захотят, а их документы хранили в сейфе.

Следователи задержали сотрудника и руководителя центра, на них завели дело за похищение несовершеннолетнего.

Обстоятельства дела выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU