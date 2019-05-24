Валерий Радаев поднялся в рейтинге губернаторов-блогеров
Эксперты оценили Instagram главы региона
Валерий РадаевФото: Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднялся в рейтинге блогеров.
Как сообщает агентство «Медиалогия», глава региона занял 19-е место по итогам апреля 2019 года. Его рейтинг, как губернатора-блогера, вырос на один пункт.
По данным экспертов «Медиалогии» СМИ в апреле цитировали запись в Instagram Валерия Радаева, где он сообщил о кадровых перестановках в правительстве. Напомним, тогда он собрал брифинг, чтобы заявить о введении должности вице-губернатора — председателя правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU