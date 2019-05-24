Валерий Радаев поднялся в рейтинге губернаторов-блогеров

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-24T13:19:38+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднялся в рейтинге блогеров.

Как сообщает агентство «Медиалогия», глава региона занял 19-е место по итогам апреля 2019 года. Его рейтинг, как губернатора-блогера, вырос на один пункт.

По данным экспертов «Медиалогии» СМИ в апреле цитировали запись в Instagram Валерия Радаева, где он сообщил о кадровых перестановках в правительстве. Напомним, тогда он собрал брифинг, чтобы заявить о введении должности вице-губернатора — председателя правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU