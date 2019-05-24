В Саратове задержали двух наркоторговцев

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-24T13:17:05+03:00

На них завели уголовные дела

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В Саратове росгвардейцы задержали двух человек, подозреваемых в сбыте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, одного из них поймали на улице Марины Расковой в Заводском районе. Он пытался затеряться в частных домах.

В присутствии понятых у него изъяли несколько свертков с дурью, которые должны были оказаться в городе.

Днем за аналогичное преступление задержали жителя Кировского района. У него тоже нашли пакеты с наркотиками.

На злоумышленников завели уголовные дела и поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU