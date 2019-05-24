В Саратове задержали двух наркоторговцев
На них завели уголовные дела
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В Саратове росгвардейцы задержали двух человек, подозреваемых в сбыте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, одного из них поймали на улице Марины Расковой в Заводском районе. Он пытался затеряться в частных домах.
В присутствии понятых у него изъяли несколько свертков с дурью, которые должны были оказаться в городе.
Днем за аналогичное преступление задержали жителя Кировского района. У него тоже нашли пакеты с наркотиками.
На злоумышленников завели уголовные дела и поместили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU