В Саратове открыли мемориальную доску Семену Франку
Философ стоял у истоков создания одного из факультетов Саратовского университета
В Саратове открыли мемориальную доску Семену ФранкуФото: Ольга Муравлёва
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В центре Саратова открыли мемориальную доску Семену Людвиговичу Франку (1877-1950).
Философ стоял у истоков создания историко-филологического факультета Саратовского университета.
Открытие доски прошло на фасаде дома №18 по улице Радищева, в этом доме в 1908 году ученый праздновал свою свадьбу с Татьяной Барцевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU