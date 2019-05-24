В Саратове открыли мемориальную доску Семену Франку

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-24T12:15:41+03:00

Философ стоял у истоков создания одного из факультетов Саратовского университета

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В центре Саратова открыли мемориальную доску Семену Людвиговичу Франку (1877-1950).

Философ стоял у истоков создания историко-филологического факультета Саратовского университета.

Открытие доски прошло на фасаде дома №18 по улице Радищева, в этом доме в 1908 году ученый праздновал свою свадьбу с Татьяной Барцевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU