Врачи Центра здоровья Ленинского района проведут скрининговое обследование населения
Акция пройдет в пресс-центре «Волга-Медиа»
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В редакции ИД «Волга-Медиа» в понедельник, 27 мая, состоится комплексное скрининговое обследование в рамках диспансеризации.
Мероприятие проведут специалисты Центра здоровья Ленинского района на базе ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17».
Приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательно медицинского страхования. Обязательно натощак.
Скрининговое обследование будет проходить в пресс-центре по адресу: ул. Чернышевского, 153, оф. 217 с 11 до 13 часов. Телефон Центра здоровья Ленинского района: 39-28-64.
ИСТОЧНИК KP.RU