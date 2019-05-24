Врачи Центра здоровья Ленинского района проведут скрининговое обследование населения

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-24T12:30:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакции ИД «Волга-Медиа» в понедельник, 27 мая, состоится комплексное скрининговое обследование в рамках диспансеризации.

Мероприятие проведут специалисты Центра здоровья Ленинского района на базе ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17».

Приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательно медицинского страхования. Обязательно натощак.

Скрининговое обследование будет проходить в пресс-центре по адресу: ул. Чернышевского, 153, оф. 217 с 11 до 13 часов. Телефон Центра здоровья Ленинского района: 39-28-64.

ИСТОЧНИК KP.RU