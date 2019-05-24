В Балакове мужчина вышел из колонии и в тот же день зарезал брата ножницами

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-24T12:17:15+03:00

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого за тяжкие преступления мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, мужчину подозревают в убийстве.

Следствие считает, что 21 мая мужчина решил отпраздновать свое освобождение из колонии вместе с родителями, двоюродным братом и двух знакомых женщин.

34-летний двоюродный брат отправился в магазин, а по возвращении узнал, что вышедший из колонии родственник напился и устроил дебош. Родственник попытался его успокоить, но тот схватил ножницы и ударил брата в грудь на глазах родителей и гостей.

Потерпевший скончался на месте. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU