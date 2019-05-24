Общественники положительно оценили работу отрасли по обращению с ТКО в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-24T10:46:47+03:00

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Сотрудники АО «Управление отходами» ознакомили членов общественного совета Фрунзенского района с системой по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Саратовской области.

Общественники увидели в деле систему контроля движения мусоровывозящей техники на базе ГЛОНАСС, а затем отправились в Энгельсский Экотехнопарк.

Гостям показали все производственные площадки, а также повседневную работу комплекса. Рассказали о системе контроля, технологиях обработки, сортировки и последующем экологически безопасном захоронении ТКО на карте Энгельсского межмуниципального полигона. Представители совета увидели, что входит в тариф за обращение с ТКО и за что платят саратовцы помимо вывоза мусора с контейнерных площадок.

С особым вниманием гости изучили финансово-организационные принципы, заложенные в концессионное соглашение по созданию новой коммунальной системы по обращению с ТКО и систему Регионального оператора. Представители общественного совета отметили комплексный подход компании к решению экологических вопросов, связанных с обращением с отходами 4-5 классов опасности.

Присутствующие заметили, что впервые находятся на мусороперерабатывающем комплексе и удивлены отсутствием запаха и тому, как эстетически аккуратно он выглядит. Участники встречи договорились о регулярном и всестороннем взаимодействии.

Напомним, 16 мая Региональным оператором Саратовской области было подписано соглашения о партнерстве и сотрудничестве с 7 общественными объединениями Саратовской области. Подписание двухстороннего соглашения позволит организациям улучшить взаимодействие в рамках исполнения экопросветительских проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU