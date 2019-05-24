В Саратове прошел крестный ход

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-24T10:27:46+03:00

Православные прошли по Московской в честь Дня славянской письменности

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 мая в Саратове сотни человек прошли крестным ходом в честь Дня славянской письменности и культуры.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие началось в храме святым Кириллу и Мефодию на территории госуниверситета на Астраханской. Там состоялись богослужения.

Православные приняли участие в богослужении в храме святым Кириллу и Мефодию. Фото Юлии Кековой

После этого православные двинулись крестным ходом по улице Московская на Театральную площадь. Многие были с цветами, несли иконы пресвятой Богородицы, а в пути пели религиозные песни вместе со священниками саратовского благочиния.

Участники крестного хода прошли по Московской. Фото Виктории Чернышевой

Крестный ход завершился у Поклонного креста на Театральной площади молебеном.

Напомним, ради крестного хода была перекрыта Московская, изменены маршруты автобусов и отменены — троллейбусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/710764" frameborder="0"></iframe> Крестный ход у Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU