В Саратове прошел крестный ход
Сегодня, 24 мая в Саратове сотни человек прошли крестным ходом в честь Дня славянской письменности и культуры.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие началось в храме святым Кириллу и Мефодию на территории госуниверситета на Астраханской. Там состоялись богослужения.
Православные приняли участие в богослужении в храме святым Кириллу и Мефодию. Фото Юлии Кековой
После этого православные двинулись крестным ходом по улице Московская на Театральную площадь. Многие были с цветами, несли иконы пресвятой Богородицы, а в пути пели религиозные песни вместе со священниками саратовского благочиния.
Участники крестного хода прошли по Московской. Фото Виктории Чернышевой
Крестный ход завершился у Поклонного креста на Театральной площади молебеном.
Напомним, ради крестного хода была перекрыта Московская, изменены маршруты автобусов и отменены — троллейбусов.
Крестный ход у Театральной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU