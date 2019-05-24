2019-05-24T10:27:46+03:00
Общество

В Саратове прошел крестный ход

Православные прошли по Московской в честь Дня славянской письменности
Екатерина Семенова
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Крестный ход завершился на Театральной площадиКрестный ход завершился на Театральной площадиФото: Ольга Муравлёва
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Сегодня, 24 мая в Саратове сотни человек прошли крестным ходом в честь Дня славянской письменности и культуры.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие началось в храме святым Кириллу и Мефодию на территории госуниверситета на Астраханской. Там состоялись богослужения.

Православные приняли участие в богослужении в храме святым Кириллу и Мефодию. Фото Юлии Кековой

Православные приняли участие в богослужении в храме святым Кириллу и Мефодию. Фото Юлии Кековой

После этого православные двинулись крестным ходом по улице Московская на Театральную площадь. Многие были с цветами, несли иконы пресвятой Богородицы, а в пути пели религиозные песни вместе со священниками саратовского благочиния.

Участники крестного хода прошли по Московской. Фото Виктории Чернышевой

Участники крестного хода прошли по Московской. Фото Виктории Чернышевой

Крестный ход завершился у Поклонного креста на Театральной площади молебеном.

Напомним, ради крестного хода была перекрыта Московская, изменены маршруты автобусов и отменены — троллейбусов.

Крестный ход у Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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