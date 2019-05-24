2019-05-24T10:51:58+03:00
Общество

Михаил Болтухин дал прогноз на лето

Для посевов должно хватить запасов влаги в почве
Екатерина Семенова
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Михаил Болтухин дал прогноз на лето. Фото Юлии КековойМихаил Болтухин дал прогноз на лето. Фото Юлии Кековой
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Руководитель Саратовского областного Гидрометцентра Михаил Болтухин на пресс-конференции 24 мая в «КП-Саратов» дал долгосрочный прогноз погоды на два первых летних месяца.

- Июнь-июль будут близки к средним многолетним значениям по объему осадков и температуре, — считает он.

Эти два месяца определяют будущий урожай. По словам Болтухина, ожидается дефицит влаги в почве и в воздухе, однако имеющийся запас «вселяет хороший оптимизм».

- Август и сентябрь не предвещают никаких неожиданностей. Температура возможно, будет выше, чем средняя многолетняя климатическая норма. Осадки будут близки к ней, — заявил Болтухин.

Он также отметил, что условия для сева озимых ожидаются сложными, но для сбора урожая — благоприятными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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