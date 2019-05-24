В Саратове коммунальщики не могут устранить аварию из-за припаркованного авто

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-24T09:47:44+03:00

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На улице Большая Садовая в Саратове специалисты не могут начать ремонт аварийного водовода из-за припаркованного автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», напротив дома №129 припаркован автомобиль Toyota Р670КР 64. Он мешает начать работы, поэтому предприятие проси сообщить информацию о владельце машины по телефону 24-65-24.

Ранее в месте аварии уже была отключена вода, прибыла спецтехника для устранения повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU