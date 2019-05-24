Под Саратовом «Оку» смяло при столкновении с ГАЗом
Спасателям пришлось вырезать водителя из салона
Изменить размер текста:
В Пугачевском районе Саратовской области ночью столкнулись автомобили ГАЗ и «Ока».
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла возле села Большая Таволожка.
Водитель «Оки» получил травмы. Для того, чтобы помочь ему выбраться из автомобиля, спасателям пришлось деблокировать кузов — машина оказалась сильно повреждена, фактически смята.
Пострадавший госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU