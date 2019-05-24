В Энгельсе 15-летний парень ограбил салон связи
В Энгельсе полиция вчера, 23 мая, нашла подозреваемого в ограблении салона связи.
- Заявление от 28-летней администратора торговой точки поступило 13 мая. Она рассказала, что в салоне на проспекте Фридриха Энгельса, 69а кто-то открыто похитил телефон Honor 8X почти за 18 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Сотрудники ППС установили, что гаджет в ломбард сдал 45-летний рецидивист, его доставили в отдел.
А 23 мая во время операции «Антикриминал» стало ясно, что преступление совершил 15-летний парень. У него забрали билет из ломбарда и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU