Жительницу Красноармейска осудили за хранение пистолета
В Красноармейске Саратовской области 30-летнюю женщину осудили за хранение пистолета.
- В декабре 2012 года гражданка нашла на чердаке своего дома пистолет калибра 8,5 мм с воспламенением метательного заряда через затравочное отверстие термическим способом, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре. — Оружие было изготовлено кустарно.
Десятью годами ранее женщина видела этот пистолет у своего дяди, к тому времени покойного.
Гражданка хранила оружие дома, пока 20 марта его не обнаружили сотрудники полиции.
Суд признал гражданку виновной в незаконном хранении. Ей на год ограничили свободу, то есть запретили менять место жительства, выезжать за пределы района без согласия надзорного органа и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU