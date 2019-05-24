Жительницу Красноармейска осудили за хранение пистолета

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-24T09:25:48+03:00

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В Красноармейске Саратовской области 30-летнюю женщину осудили за хранение пистолета.

- В декабре 2012 года гражданка нашла на чердаке своего дома пистолет калибра 8,5 мм с воспламенением метательного заряда через затравочное отверстие термическим способом, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре. — Оружие было изготовлено кустарно.

Десятью годами ранее женщина видела этот пистолет у своего дяди, к тому времени покойного.

Гражданка хранила оружие дома, пока 20 марта его не обнаружили сотрудники полиции.

Суд признал гражданку виновной в незаконном хранении. Ей на год ограничили свободу, то есть запретили менять место жительства, выезжать за пределы района без согласия надзорного органа и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU