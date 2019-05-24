В Саратове внук лишил престарелую бабушку телевизора
В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 23 мая, задержала мужчину, подозреваемого в похищении техники.
- Утром 22 мая в отдел обратилась 82-летняя женщина. Она рассказала, что днем ранее в квартире по улице Мелиораторов ее 38-летний внук-рецидивист открыто забрал телевизор Haier LE32K6000S почти за 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело за грабеж и задержали злоумышленника. Он признался в преступлении. Во время обыска у него нашли залоговый билет в ломбард. Мужчина успел сдать технику за 4 тыс. рублей.
Горе-внука отправили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU