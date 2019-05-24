В Саратове из-за религиозного мероприятия перестали ходить троллейбусы
Для крестного хода перекрыт центр города
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В Саратове перестали ходить три троллейбусных маршрута.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», перестал ходить «рогатый» транспорт №№1, 5 и 15.
- Указанные маршруты остановлены по причине проведения религиозных мероприятий, — говорится в сообщении в группе.
Напомним, сегодня с 9 до 12 часов улицу Московскую перекрыли для проведения крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU