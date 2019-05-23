Ради крестного хода в Саратове изменят маршруты автобусов
Горожане три часа не смогут проехать по Московской
Схемы объезда перекрытия улиц в Саратове
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Завтра, 24 мая, в Саратове изменятся схемы движения пассажирских автобусов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, причина этого – перекрытие улиц из-за крестного хода.
С 9 до 12 часов будет перекрыта улица Московская. Поэтому пассажирские автобусы №2д, 3, 6, 10, 11, 13, 21, 33, 53, 75, 79, 83, 90, 97 и 99 будут объезжать через улицу Радищева.
Изменения наглядно можно увидеть на интерактивной карте.
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ИСТОЧНИК KP.RU