Ради крестного хода в Саратове изменят маршруты автобусов

23 Май 22:32 2019-05-23T22:32:00+03:00

Горожане три часа не смогут проехать по Московской

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Завтра, 24 мая, в Саратове изменятся схемы движения пассажирских автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, причина этого – перекрытие улиц из-за крестного хода.

С 9 до 12 часов будет перекрыта улица Московская. Поэтому пассажирские автобусы №2д, 3, 6, 10, 11, 13, 21, 33, 53, 75, 79, 83, 90, 97 и 99 будут объезжать через улицу Радищева.

Изменения наглядно можно увидеть на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU