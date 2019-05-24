2019-05-24T08:16:15+03:00
Общество

Клиенты банка «Открытие» смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 22 мая клиенты банка «Открытие» получат возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Это стало возможно благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов.

Ранее стало известно о том, что банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк Зенит и Банк «Русский Стандарт».Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тыс. устройств на территории всей страны.

Справка:

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

.

.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Радаев поднялся в рейтинге губернаторов-блогеров
В Саратове задержали двух наркоторговцев
В Саратове открыли мемориальную доску Семену Франку
Минсельхоз: Китайцы заказали пробную партию сои из Саратовской области
Врачи Центра здоровья Ленинского района проведут скрининговое обследование населения
Неизвестный поджег строительный вагончик в Энгельсе
Жители Саратовской области перейдут на «цифру» только в октябре из-за нехватки времени
В Балакове мужчина вышел из колонии и в тот же день зарезал брата ножницами
Общественники положительно оценили работу отрасли по обращению с ТКО в Саратовской области
Министр Кравцева пообещала саратовцам хороший урожай
В Саратове прошел крестный ход
Михаил Болтухин дал прогноз на лето
В Саратове коммунальщики не могут устранить аварию из-за припаркованного авто
Под Саратовом «Оку» смяло при столкновении с ГАЗом
В Энгельсе 15-летний парень ограбил салон связи
Жительницу Красноармейска осудили за хранение пистолета
Сотрудник салона связи в Саратове оформил на клиента липовый кредит на телефон и планшет
Первый случай утопления купальщика в Саратовской области в этом сезоне произошел на Хопре
В Саратове внук лишил престарелую бабушку телевизора
Отключена вода в нескольких районах Саратова
В Пугачеве парень убил приятеля глыбой и украл у него с карты 4 тыс. рублей
В Саратове из-за религиозного мероприятия перестали ходить троллейбусы
На Вольском тракте легковушка протаранила автоподъемник
В пятницу в Саратовскую область придут осадки
Ради крестного хода в Саратове изменят маршруты автобусов
В Балакове по улице разгуливал голый мужчина
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
В Марксовском районе 14-летняя девочка тайком родила от взрослого мужчины