В Марксовском районе 14-летняя девочка тайком родила ребенка от взрослого мужчины

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-23T16:36:51+03:00

Новоиспеченная бабушка нажаловалась на отца ребенка в полицию

Изменить размер текста: A A

Суд призвал к ответу 19-летнего парня за связь с его 14-летней возлюбленной.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 29 мая юноша занялся сексом с девушкой. Та родила тайком дочь, о чем новоиспеченная бабушка поспешила сообщить в полицию.

Еще до окончания следствия парень признал свое отцовство и решил, что будет воспитывать свое дитя.

Ему назначили ограничение свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU