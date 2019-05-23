В Марксовском районе 14-летняя девочка тайком родила ребенка от взрослого мужчины
Новоиспеченная бабушка нажаловалась на отца ребенка в полицию
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Суд призвал к ответу 19-летнего парня за связь с его 14-летней возлюбленной.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 29 мая юноша занялся сексом с девушкой. Та родила тайком дочь, о чем новоиспеченная бабушка поспешила сообщить в полицию.
Еще до окончания следствия парень признал свое отцовство и решил, что будет воспитывать свое дитя.
Ему назначили ограничение свободы на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU