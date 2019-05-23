2019-05-23T16:36:51+03:00
Происшествия

В Марксовском районе 14-летняя девочка тайком родила ребенка от взрослого мужчины

Новоиспеченная бабушка нажаловалась на отца ребенка в полицию
Дарья Вострикова
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Суд призвал к ответу 19-летнего парня за связь с его 14-летней возлюбленной.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 29 мая юноша занялся сексом с девушкой. Та родила тайком дочь, о чем новоиспеченная бабушка поспешила сообщить в полицию.

Еще до окончания следствия парень признал свое отцовство и решил, что будет воспитывать свое дитя.

Ему назначили ограничение свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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