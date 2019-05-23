В Саратове задержали наркодилера с дозой в брюках
На него завели уголовное дело
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Патруль росгвардейцев задержал подозрительного мужчину у пятиэтажного дома на улице Навашина в Кировском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, при виде правоохранителей гражданин попытался скрыться, но его догнали.
Мужчина рассказал, что у него в штанах лежит несколько пакетов с наркотиками, которые он хотел продавать через закладки.
На него завели уголовное дело и отпустили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU