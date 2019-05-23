2019-05-23T16:36:09+03:00
Происшествия

В Саратове задержали наркодилера с дозой в брюках

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Патруль росгвардейцев задержал подозрительного мужчину у пятиэтажного дома на улице Навашина в Кировском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, при виде правоохранителей гражданин попытался скрыться, но его догнали.

Мужчина рассказал, что у него в штанах лежит несколько пакетов с наркотиками, которые он хотел продавать через закладки.

На него завели уголовное дело и отпустили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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