2019-05-23T16:34:02+03:00
Недвижимость

«КВС» отключает неплательщиков – жителей коттеджных поселков

В мае отключение грозит 219 абонентам
Екатерина Семенова
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в плановом режиме проводят мероприятия по ограничению услуг холодного водоснабжения потребителям, имеющим задолженность по коммунальным платежам, превышающую двухмесячный порог.

В графике отключений неплательщиков в мае оказались 219 абонентов, большинство из которых проживают в коттеджных поселках Волжского района города. Абоненты, подлежащие отключению от коммунальной услуги, могут оплатить задолженность на месте представителям компании, имеющим с собой переносную кассу, посредством наличного и безналичного расчетов.

В случае отказа абонента произвести оплату, инспекторы «КВС» ограничивают подачу холодного водоснабжения. Возобновление коммунальной услуги возможно в течение двух календарных дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов по введению ограничения, приостановлению и возобновлению подачи ресурса в порядке и размере, которые установлены Правительством РФ, или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов. В случае отказа абонента произвести оплату и недопуска инспектора на территорию ИЖС к абоненту могут быть применены штрафные санкции.

Своевременная плата за коммунальные услуги – необходимое условие функционирования и модернизации городского водопроводного хозяйства. Напоминаем, в случае наличия задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, абоненты также вправе обратиться в ООО «КВС» для рассмотрения индивидуального графика реструктуризации долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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