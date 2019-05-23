Краснодарец обворовал в Саратове многодетную семью
Он вышел из колонии за месяц до преступления
Изменить размер текста:
В Саратове вынесен приговор квартирному вору.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 48-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в краже с причинением значительного ущерба.
Преступление было совершено 28 февраля. Мужчина, лишь недавно вышедший из колонии, не имея дохода и постоянного жилья, залез в подъезд дома на улице Омская. Там он пробрался в незапертую квартиру, где жила многодетная семья.
Из коридора он унес женскую сумку с кошельком, в котором лежало более 30 тыс. рублей.
Суд вновь отправил преступника в колонию. Там он проведет полтора года.
ИСТОЧНИК KP.RU