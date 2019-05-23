2019-05-23T16:15:13+03:00
Происшествия

Краснодарец обворовал в Саратове многодетную семью

Он вышел из колонии за месяц до преступления
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор квартирному вору.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 48-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в краже с причинением значительного ущерба.

Преступление было совершено 28 февраля. Мужчина, лишь недавно вышедший из колонии, не имея дохода и постоянного жилья, залез в подъезд дома на улице Омская. Там он пробрался в незапертую квартиру, где жила многодетная семья.

Из коридора он унес женскую сумку с кошельком, в котором лежало более 30 тыс. рублей.

Суд вновь отправил преступника в колонию. Там он проведет полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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