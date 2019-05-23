Саратовцев ночью ждут грозы да дожди
Температура не поднимется выше +15 градусов
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В Саратовской области в ночь с 23 на 24 мая ожидается небольшой дождь и местами гроза.
- В регионе — переменная облачность, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с с порывами до 18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
Температура в темное время суток не поднимется выше +15 градусов, а где-то опустится до +5.
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ИСТОЧНИК KP.RU