2019-05-23T15:25:04+03:00
Экономика

Депутаты отказали мэру Саратова добавить в бюджет 3,3 млрд рублей расходов

При этом дефицит бюджета будет критическим
Дарья Вострикова
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Михаил ИсаевМихаил ИсаевФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 мая, на заседании гордумы Саратова мэр Михаил Исаев рассказал, что областному центру требуется увеличение бюджета на 3 млрд 395 млн рублей.

Из них 752 млн пойдет на отселение граждан из аварийного жилищного фонда, 162 млн — на выкуп помещений у собственников, 1 млрд 243 млн — на ремонт ливневок, 213 млн — на капремонт и 170 млн рублей — на другие объекты. Нужно выполнить 377 решений судов.

По словам председателя комитета по финансам мэрии Александра Струкова, поправка приведет к превышению дефицита бюджета.

Депутат Дмитрий Кудинов заметил, что нельзя принимать один закон, нарушая другой, нужно реализовать принятый бюджет.

В результате четыре народных избранника высказались за поправку, 26 — против, а один воздержался. Поправка не прошла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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