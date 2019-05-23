Погубивший двух пассажиров под Саратовом водитель Mercedes скончался
Несмотря на усилия врачей мужчина умер
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В результате ДТП, случившегося вчера, 22 мая, в Красноармейском районе Саратовской области погиб 55-летний водитель Mercedes. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».
Напомним, авария произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.
По предварительным данным, пьяный шофер опрокинул иномарку. Пассажиры погибли сразу, а водителя госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU