2019-05-23T13:51:28+03:00
Общество

Саратовские паралимпийцы завоевали девять медалей первенства России по легкой атлетике

Состязания закончились вчера
Дарья Вострикова
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В Новочебоксарске с 17 по 22 мая прошло первенство России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, воспитанники школ «РиФ» Пугачевского, Вольского, Ртищевского и Саратовского филиалов завоевали девять медалей состязаний.

Мария Колобова взяла «золото» в беге на 100 м, «серебро» ей досталось в той же дисциплине на 200 м.

Третье место заняли Дарья Жиганова, Даниил Могилевский, Мария Кравченко и Даниил Самсонов.

Эстафета 4х100 м завершилась победой сборной команды от Саратовской области в составе: Татьяна Рунова, Мария Кравченко, Мария Колобова и Дарья Жиганова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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