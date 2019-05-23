В Ершове поймали школьников с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-23T13:47:38+03:00

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Прокуратура области организовала проверку по факту задержания двух учащихся одной из школ Ершовского муниципального района с веществом растительного происхождения.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 21 мая полицейские искали на улицах наркоманов и нашли 14 и 15-летнего школьников.

У них изъяли пакет с веществом растительного происхождения.

По делу организована проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку работе с детьми в школе и рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU