В Ершове поймали школьников с наркотиками
Проводится проверка
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Прокуратура области организовала проверку по факту задержания двух учащихся одной из школ Ершовского муниципального района с веществом растительного происхождения.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 21 мая полицейские искали на улицах наркоманов и нашли 14 и 15-летнего школьников.
У них изъяли пакет с веществом растительного происхождения.
По делу организована проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку работе с детьми в школе и рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU