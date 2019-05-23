Саратовский каратист взял «бронзу» Всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-23T12:41:37+03:00

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Саратовский спортсмен Александр Пантелеев взял «бронзу» Всероссийского турнира «Кубок Шихана» по киокусинкай каратэ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, турнир организовали в честь основателя дисциплины Александра Ивановича Танюшкина и проводился уже в 12-й раз.

Юноша стал лучшим среди конкурентов в возрасте 14-15 лет.

Всего в состязании приняли участие 430 спортменов из 29 регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU