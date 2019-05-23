Саратовский каратист взял «бронзу» Всероссийского турнира
В состязании участвовали 430 спортсменов
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Саратовский спортсмен Александр Пантелеев взял «бронзу» Всероссийского турнира «Кубок Шихана» по киокусинкай каратэ.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, турнир организовали в честь основателя дисциплины Александра Ивановича Танюшкина и проводился уже в 12-й раз.
Юноша стал лучшим среди конкурентов в возрасте 14-15 лет.
Всего в состязании приняли участие 430 спортменов из 29 регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU