В Татищево две женщины пострадали в столкновении иномарок
Им назначили амбулаторное лечение
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Вчера, 22 мая, в 17:45 на пересечении улиц Красноармейска и Крупской в Татищево 37-летний водитель Hyundai Santa Fe решил не пропускать Daewoo Matiz, за рулем которого была 41-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, авария произошла на встречной для ее виновника полосе.
В результате аварии водителя и 36-летнюю пассажирку корейской иномарки отпустили, порекомендовав амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU