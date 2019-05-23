В Татищево две женщины пострадали в столкновении иномарок

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-23T12:26:10+03:00

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Вчера, 22 мая, в 17:45 на пересечении улиц Красноармейска и Крупской в Татищево 37-летний водитель Hyundai Santa Fe решил не пропускать Daewoo Matiz, за рулем которого была 41-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, авария произошла на встречной для ее виновника полосе.

В результате аварии водителя и 36-летнюю пассажирку корейской иномарки отпустили, порекомендовав амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU