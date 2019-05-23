2019-05-23T12:07:53+03:00
Происшествия

Энгельсские приставы на месяц приостановили работу опасного станка

У техники был истекший срок эксплуатации
Дарья Вострикова
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Судебные приставы Энгельсского районного отдела на 1 месяц приостановили деятельность по эксплуатации опасного технического устройства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, организация по производству круп работала на вальцевом станке с истекшим сроком годности, что угрожало жизни и здоровью людей.

Согласно решению суда использование техники запретили, а саму ее опечатали.

Если руководитель не прислушается к этому требованию, его могут посадить в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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