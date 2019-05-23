Отключена вода в двух районах Саратова

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-23T11:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове днем 23 мая начались работы на нескольких участках водовода, где выявлены повреждения, а также где собственниками ведутся технические работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды не будет ориентировочно до 20 часов.

Из-за работ на собственных коммуникациях учебного заведения нет воды в домах на улицах Чехова и Днепропетровская.

Для ликвидации последствий аварии также отключили воду у жителей улиц: Огородная, 4 и 7-я Нагорные, Бюджетная, Прессовая, Шилинского, Пролетарская, 1 и 2-й Огородные проезды и 1-Прессовой проезд.

Также без воды остались дома на улице Черниговская, Песочная, 7 и 8-й Песочный проезды и Утесный проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU