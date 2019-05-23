2019-05-23T11:17:33+03:00
Общество

Приставы вместе с прокурорами арестовали в Саратове «КамАЗ» и Infiniti

Машины могут уйти с молотка в счет долгов по налогам
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Прокурор Кировского района организовал вместе с судебными приставы посещение должников по налогам.

В результате выезда «на дом» сотрудниками регионального УФССП 13 неплательщиков выплатили штрафы на 1 млн 129 тыс. рублей. Еще 12 должникам вручили требования о погашении долгов на 1,3 млн рублей.

В ходе рейда приставы наложили арест на автомобили «КамАЗ» и Infiniti, их предварительно оценили в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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