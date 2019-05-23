В Балашове водитель иномарки протаранил две машины и сбил двух пешеходов
Пострадавшим потребовалась помощь врачей
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Вчера, 22 мая, в 18:30 на улице Энтузиастов, 1 в Балашове 37-летний водитель Renault Logan не оценил расстояние между машинами, которые находились сбоку от него, и влетел в ВАЗ-21070 под управлением 50-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, также под его колеса угодили 35 и 26-летний пешеходы.
Последним на очереди тарана от Renault стал Chevrolet Spark, 32-летний водитель которого пытался выехать с прилегающей территории.
В результате аварии пешеходам оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU