2019-05-23T11:16:17+03:00
Происшествия

В Балашове водитель иномарки протаранил две машины и сбил двух пешеходов

Пострадавшим потребовалась помощь врачей
Дарья Вострикова
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Вчера, 22 мая, в 18:30 на улице Энтузиастов, 1 в Балашове 37-летний водитель Renault Logan не оценил расстояние между машинами, которые находились сбоку от него, и влетел в ВАЗ-21070 под управлением 50-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, также под его колеса угодили 35 и 26-летний пешеходы.

Последним на очереди тарана от Renault стал Chevrolet Spark, 32-летний водитель которого пытался выехать с прилегающей территории.

В результате аварии пешеходам оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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