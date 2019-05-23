2019-05-23T11:02:15+03:00
Происшествия

В Базарном Карабулаке пенсионерка пыталась накормить коноплей кроликов и кур

Ее отправили на исправительные работы
Дарья Вострикова
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Суд признал 63-летнюю жительницу Степной Неловки из Базарно-Карабулакского района виновной в незаконном хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 30 октября 2018 года пенсионерка нарвала в своем дворе коноплю, часть из которой употребила, а другую повесила на стенку в коридоре, пока в феврале дурман не забрала полиция.

Женщина признала свою вину, хотя до этого говорила, что собрала растение, чтобы накормить кроликов. Отметим, что в мае прошлого года ее уже судили за сбор конопли. Тогда сельчанка пояснила, что хотела дать ее в пищу курам.

Суд назначил ей 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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