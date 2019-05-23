2019-05-23T10:41:08+03:00
Происшествия

В Вольске рабочим недоплатили за несуществующий простой

Они не получили 100 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Вольская межрайонная прокуратура по обращению гражданина провела проверку исполнения трудового законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, и. о. директора предприятия незаконно ввел режим простоя восьми сотрудникам, за который платят две трети от ставки.

Граждане не получили 100 тыс. рублей.

В отношении виновника недостачи завели административное дело, руководителя предприятия оштрафовали на 18 тыс. рублей, а людям вернули их причитающиеся по закону деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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