В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-23T10:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 мая, в Саратове встали трамваи №№3, 9, 10 и 11

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось на перекрестке улиц Рахова и Советская.

«Тройки» не едут от Мирного переулка, а от 6-й Дачной с увеличенным интервалом.

«Девятки» и «десятки» едут лишь до Детского парка, а вагоны маршрута №11 до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU