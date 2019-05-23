2019-05-23T10:38:10+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Транспорт прекратил свой путь в центре города
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 мая, в Саратове встали трамваи №№3, 9, 10 и 11

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось на перекрестке улиц Рахова и Советская.

«Тройки» не едут от Мирного переулка, а от 6-й Дачной с увеличенным интервалом.

«Девятки» и «десятки» едут лишь до Детского парка, а вагоны маршрута №11 до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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