Житель Саратова возмутился низким качеством ремонта дорог
Очевидцы возмутились качеством дорожных работ.
В редакцию «КП-Саратов» поступили фото и видео от местного жителя, который обратил внимание на качество укладки асфальта на улице Дачная, около дома №30Б, в районе колледжа экономики, права и сервиса
- Каждый год — и весной, и осенью — засыпают где-то срезанным асфальтом. Капитального ремонта дороги во дворах этого участка не было уже 10-12 лет. Дорожники так и засыпают. Летом размывают дожди, весной асфальт уходит со снегом, — рассказал горожанин.
Вскоре такую "заплатку" размоют дожди
Напомним, в Саратове на ремонт дорог запланировано потратить миллиард рублей.
Рабочие укладывают асфальт в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU