Житель Саратова возмутился низким качеством ремонта дорог

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-23T10:37:34+03:00

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Очевидцы возмутились качеством дорожных работ.

В редакцию «КП-Саратов» поступили фото и видео от местного жителя, который обратил внимание на качество укладки асфальта на улице Дачная, около дома №30Б, в районе колледжа экономики, права и сервиса

- Каждый год — и весной, и осенью — засыпают где-то срезанным асфальтом. Капитального ремонта дороги во дворах этого участка не было уже 10-12 лет. Дорожники так и засыпают. Летом размывают дожди, весной асфальт уходит со снегом, — рассказал горожанин.

Вскоре такую "заплатку" размоют дожди

Напомним, в Саратове на ремонт дорог запланировано потратить миллиард рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/710492" frameborder="0"></iframe> Рабочие укладывают асфальт в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU