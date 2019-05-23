Под Саратовом закладчику синтетики дали семь лет колонии
Он не успел разбогатеть
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Суд признал виновным 23-летнего жителя Краснопартизанского района в покушении на сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, не позднее ноября 2018 года мужчина получил через тайник 40,56 грамма по указанию неустановленного лица.
Часть наркотиков он разложил по закладкам 29 ноября, а остаток стал держать при себе.
Вечером того же дня у него изъяли еще 17 свертков с наркотиками, а те, что он сделал ранее, нашли и забрали тоже.
Еще до окончания следствия неудачливый наркобарон признал свою вину.
Ему дали семь лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU