Под Саратовом закладчику синтетики дали семь лет колонии

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-23T10:01:46+03:00

Он не успел разбогатеть

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Суд признал виновным 23-летнего жителя Краснопартизанского района в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, не позднее ноября 2018 года мужчина получил через тайник 40,56 грамма по указанию неустановленного лица.

Часть наркотиков он разложил по закладкам 29 ноября, а остаток стал держать при себе.

Вечером того же дня у него изъяли еще 17 свертков с наркотиками, а те, что он сделал ранее, нашли и забрали тоже.

Еще до окончания следствия неудачливый наркобарон признал свою вину.

Ему дали семь лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU