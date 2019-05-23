В дом на Усть-Курдюмской улице Саратова вернули электричество и воду
Управляющая компания не выполняла свои обязательства
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Прокуратура области рассмотрела коллективное обращение собственников помещений многоквартирного дома №49 на улице Усть-Курдюмская Саратова о непредоставлении коммунальных услуг.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, УК «Содружество», в чьем ведении находится дом, оставила жильцов без электричества и воды из-за неисполнения обязательств по допсоглашениям.
В адрес директора организации внесли представление, после чего с 13 мая к гражданам вернулись коммунальные блага.
ИСТОЧНИК KP.RU