В дом на Усть-Курдюмской улице Саратова вернули электричество и воду

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-23T09:56:38+03:00

Управляющая компания не выполняла свои обязательства

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Прокуратура области рассмотрела коллективное обращение собственников помещений многоквартирного дома №49 на улице Усть-Курдюмская Саратова о непредоставлении коммунальных услуг.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, УК «Содружество», в чьем ведении находится дом, оставила жильцов без электричества и воды из-за неисполнения обязательств по допсоглашениям.

В адрес директора организации внесли представление, после чего с 13 мая к гражданам вернулись коммунальные блага.

ИСТОЧНИК KP.RU