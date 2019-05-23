Нерадивый отец из Маркса задолжал своему ребенку более 31 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-23T09:55:10+03:00

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Суд признал виновным 40-летнего жителя Маркса в неоднократной неуплате алиментов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с декабря 2018 по март 2019 года мужчина не перечислил ни рубля на содержание своего семилетнего ребенка.

Он задолжал мальчику более 31 тыс. рублей.

По решению суда отец-кукушка проведет полгода на исправительных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU