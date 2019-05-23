Нерадивый отец из Маркса задолжал своему ребенку более 31 тыс. рублей
Мужчину отправили на исправительные работы
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Суд признал виновным 40-летнего жителя Маркса в неоднократной неуплате алиментов.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с декабря 2018 по март 2019 года мужчина не перечислил ни рубля на содержание своего семилетнего ребенка.
Он задолжал мальчику более 31 тыс. рублей.
По решению суда отец-кукушка проведет полгода на исправительных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU