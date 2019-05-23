2019-05-23T09:40:07+03:00
Происшествия

Под Саратовом парень угнал у собутыльника легковушку

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 22 мая, в 13:00 в отдел полиции поступило заявление от 48-летнего жителя ЗАТО Светлый.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, прошлой ночью мужчина пил с 19-летним парнем, который после банкета угнал его ВАЗ-2106 с автостоянки на улице Коваленко, 17.

Пьяного гражданина задержали и привезли в отдел, машину отобрали и поставили на спецстоянку.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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