В сквере на проспекте 50 лет Октября ель рухнула на лавочки
В Ленинском районе Саратова рухнувшая ель завалила сквер.
Как рассказали «КП-Саратов» местные жители, ЧП случилось на улице Зоологическая, между школой №94 и библиотекой №44, в районе 2-й Дачной.
Дерево от тяжести снега сломалось и упало еще в декабре 2018 года. Оно рухнуло на установленную в сквере скульптуру и лавочки. До сих пор городские службы благоустройства не убрали ствол и ветви. У горожан есть опасения, что ель может упасть набок и кого-то травмировать.
На лавочках раньше любили отдыхать пенсионеры
- С давних пор этот сквер является излюбленным местом отдыха горожан, тут постоянно гуляют мамы с колясками, пенсионеры сидят на лавочках, родители дожидаются детей из школы. Сейчас территория постепенно захламляется, даже после уборки остаются мешки с мусором. А теперь вот эта ель, — рассказал местный житель.
Ветви до сих пор валяются по скверу
ИСТОЧНИК KP.RU