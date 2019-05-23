Саратовцы покусали Тимати

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-23T09:12:50+03:00

Егора Крида они не тронули

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 мая, в 23:45, местный житель Сергей Ханоян рассказал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» о нападении саратовцев на картонную фигуру Тимати, которая стоит в одном из местных магазинов.

Рекламные фигурки татарского рэпера вместе с его коллегой Егором Кридом стояли у входа в супермаркет. По словам очевидца, у основателя лейбла Black Star кто-то оторвал голову.

Местные жители не пропустили эту запись и написали в комментариях, что поскольку исполнители рекламируют еду, видимо, кто-то от голода и откусил от Тимати кусочек.

Екатерина Кнутова предположила, что, видимо, певец такой «сладкий пирожочек» для своих фанатов, что те не смогли удержаться.

.

Эдгар Шахгелдян прислал фотографию такой же рекламы в магазине, только там головы лишился рэпер-блондин.

ИСТОЧНИК KP.RU