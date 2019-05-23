2019-05-23T09:14:13+03:00
Общество

В Волжском районе Саратова пропал дезориентированный мужчина

Алексея Саёва ищут с 21 мая
Екатерина Семенова
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Алексей СаёвАлексей Саёв
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В Волжском районе Саратова без вести пропал 49-летний Алексей Саёв.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина исчез в Волжском районе 21 мая.

Алексей Саёв 175 см роста и крепкого телосложения. У него рыжие с проседью волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет, предположительно, в розовую рубашку в клетку, джинсы и черные ботинки.

Предполагается, что мужчина может быть дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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