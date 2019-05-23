В Волжском районе Саратова пропал дезориентированный мужчина
Алексея Саёва ищут с 21 мая
Алексей Саёв
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В Волжском районе Саратова без вести пропал 49-летний Алексей Саёв.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина исчез в Волжском районе 21 мая.
Алексей Саёв 175 см роста и крепкого телосложения. У него рыжие с проседью волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет, предположительно, в розовую рубашку в клетку, джинсы и черные ботинки.
Предполагается, что мужчина может быть дезориентирован.
ИСТОЧНИК KP.RU