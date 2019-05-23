Сегодня в Саратове нельзя купить алкоголь

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-23T09:16:06+03:00

Ограничения действуют на весь день «Последнего звонка»

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Сегодня, 23 мая, в Саратове из-за проведения последних звонков не продают алкоголь.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, еще нельзя будет купить спиртное в Международный день защиты детей — 1 июня.

Эти ограничения помогут 241 тыс. школьников региона трезво и без последствий отметить свой праздник.

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ИСТОЧНИК KP.RU