Сегодня в Саратове нельзя купить алкоголь
Ограничения действуют на весь день «Последнего звонка»
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Сегодня, 23 мая, в Саратове из-за проведения последних звонков не продают алкоголь.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, еще нельзя будет купить спиртное в Международный день защиты детей — 1 июня.
Эти ограничения помогут 241 тыс. школьников региона трезво и без последствий отметить свой праздник.
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ИСТОЧНИК KP.RU