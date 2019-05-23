У автосалона на Шехурдина найден труп девушки
Личность погибшей устанавливается
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Рано утром в Кировском районе Саратова было найдено тело девушки.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», труп лежал на улице Шехурдина, возле автосалона «BMW ТолСар».
Тело в пять утра обнаружили очевидцы, которые вызвали медиков. Врачи, однако, смогли лишь констатировать смерть.
Сейчас личность погибшей устанавливается, на вид ей 25-30 лет. Полиция просит откликнуться свидетелей случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU