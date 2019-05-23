У автосалона на Шехурдина найден труп девушки

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-23T08:21:37+03:00

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Рано утром в Кировском районе Саратова было найдено тело девушки.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», труп лежал на улице Шехурдина, возле автосалона «BMW ТолСар».

Тело в пять утра обнаружили очевидцы, которые вызвали медиков. Врачи, однако, смогли лишь констатировать смерть.

Сейчас личность погибшей устанавливается, на вид ей 25-30 лет. Полиция просит откликнуться свидетелей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU