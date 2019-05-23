Пассажирские автобусы устроили «гонки» по Саратову

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-23T08:19:38+03:00

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Жители Саратова возмутились «гонками» пассажирских автобусов.

В соцсети «ВКонтакте» сразу в нескольких группах было опубликовано видео, как автобусы то преграждают друг другу дорогу, то, наоборот, пытаются обогнать.

В «гонках» были замечены автобусы №№6, 11 и 2Д.

При этом жители Саратова неоднократно высказывали нарекания к работе пассажирских автобусов, которые то «резинят» при движении по Московской, чтобы собрать побольше пассажиров, то гоняют по другим улицам.

В комментариях под видео многие пользователи соцсетей отметили, что водители автобусов поставлены в жесткие рамки и вынуждены так ездить, чтобы набрать план по выручке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/710459" frameborder="0"></iframe> Гонки пассажирских автобусов в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU