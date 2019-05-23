Пассажирские автобусы устроили «гонки» по Саратову
Жители Саратова возмутились «гонками» пассажирских автобусов.
В соцсети «ВКонтакте» сразу в нескольких группах было опубликовано видео, как автобусы то преграждают друг другу дорогу, то, наоборот, пытаются обогнать.
В «гонках» были замечены автобусы №№6, 11 и 2Д.
При этом жители Саратова неоднократно высказывали нарекания к работе пассажирских автобусов, которые то «резинят» при движении по Московской, чтобы собрать побольше пассажиров, то гоняют по другим улицам.
В комментариях под видео многие пользователи соцсетей отметили, что водители автобусов поставлены в жесткие рамки и вынуждены так ездить, чтобы набрать план по выручке.
Гонки пассажирских автобусов в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU