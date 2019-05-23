2019-05-23T08:19:38+03:00
Общество

Пассажирские автобусы устроили «гонки» по Саратову

Очевидец опубликовал видео
Екатерина Семенова
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Кадр из видео очевидцаКадр из видео очевидца
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Жители Саратова возмутились «гонками» пассажирских автобусов.

В соцсети «ВКонтакте» сразу в нескольких группах было опубликовано видео, как автобусы то преграждают друг другу дорогу, то, наоборот, пытаются обогнать.

В «гонках» были замечены автобусы №№6, 11 и 2Д.

При этом жители Саратова неоднократно высказывали нарекания к работе пассажирских автобусов, которые то «резинят» при движении по Московской, чтобы собрать побольше пассажиров, то гоняют по другим улицам.

В комментариях под видео многие пользователи соцсетей отметили, что водители автобусов поставлены в жесткие рамки и вынуждены так ездить, чтобы набрать план по выручке.

Гонки пассажирских автобусов в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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